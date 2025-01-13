США закупили в России максимальное за 3 года число комплектующих для самолетов

В ноябре США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России, объем покупок таких деталей составил 7,6 млн долларов, это самый высокий месячный показатель с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
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