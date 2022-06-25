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Представитель Могилевской области стал призером международного турнира по дзюдо.

Представитель Могилевской области стал призером международного турнира по дзюдо.

В Санкт-Петербурге (Россия) прошли международные соревнования по дзюдо ´Кубок Анатолия Рахлина´ среди юношей и девушек 2005-2007 и 2008-2009 годов рождения.

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