Бродячие кошки угрожают крокодилам

Мало кто знает, что кошки занимают 38 место в списке 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Например, только в Соединенных Штатах ежегодно их жертвами становятся около одного миллиарда птиц и млекопитающих.
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