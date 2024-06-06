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Бродячие кошки угрожают крокодилам

Бродячие кошки угрожают крокодилам

﻿﻿Мало кто знает, что кошки занимают 38 место в списке 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Например, только в Соединенных Штатах ежегодно их жертвами становятся около одного миллиарда птиц и млекопитающих.

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Александр Забобонин
Люди гораздо страшнее кошек!
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