Максим Фадеев берет творческую паузу и приостанавливает концертную деятельность до 2025 года

Он полностью сосредоточился на перезапуске группы Serebro Известный российский композитор, музыкальный продюсер, автор и исполнитель Максим Фадеев принял решение приостановить свои выступления на сцене до 2025 года.
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