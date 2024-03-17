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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» проиграл 2 матча подряд в Ла Лиге. У команды Симеоне 3 победы в 11 последних матчах

Сегодня мадридцы уступили «Барселоне» в 29-м туре (0:3). До этого команда Диего Симеоне проиграла «Кадису» (0:2).

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