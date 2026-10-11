В 27% компаний Нижнего Новгорода есть удаленные сотрудники

Более четверти компаний Нижнего Новгорода (27%) практикуют дистанционный формат работы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса представителей кадровых служб предприятий города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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