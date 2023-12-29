Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День страны, которой нет

День страны, которой нет

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Начав с объединения четырёх республик, к 1956 году в состав СССР вошли пятнадцать: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

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