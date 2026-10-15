Существенное понижение температуры ожидается в Москве после 20 октября, и вероятность первого снега вырастает, хотя и не является стопроцентной, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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