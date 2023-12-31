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Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» (2 блока за 15:08). Он 53-й россиянин в лиге в этом сезоне

23-летний нападающий провел 15 минут 8 секунд в матче «Брюинс» с «Девилс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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