«Сперс» подписали новый контракт с Тре Джонсом

«Сан-Антонио» объявил о подписании нового контракта с разыгрывающим Тре Джонсом (23 года, 185 см). По неофициальной информации, соглашение рассчитано на 2 года и 20 миллионов долларов.
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