На Алтае женщина оскорбила коллегу в WhatsApp и попала под суд

Она выставила статус и отправила злобное голосовое сообщение Жительница Третьяковского района выставила в WhatsApp статус, в котором негативно высказалась о своей коллеге по работе, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
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