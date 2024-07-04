Спасти человека: как работает экстремальная медицина Петербурга

За последние 20 лет смертность от сочетанных травм, политравм и иных внешних причин уменьшилась на 30 процентов Это произошло благодаря улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры и развитию современных травмоцентров, одним из которых является НИИ скорой помощи им.