Спасти человека: как работает экстремальная медицина Петербурга

За последние 20 лет смертность от сочетанных травм, политравм и иных внешних причин уменьшилась на 30 процентов Это произошло благодаря улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры и развитию современных травмоцентров, одним из которых является НИИ скорой помощи им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии