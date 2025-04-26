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Орловские новости

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  • Егор Горшков
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Мэр Орла Юрий Парахин подвел итоги работы за 2024 год

Мэр Орла Юрий Парахин подвел итоги работы за 2024 год

25 апреля на заседании городского совета мэр Орла Юрий Парахин выступил с отчетом о своей работе. В нем он хвастался своими заслугами, обещал преобразить город, объяснялся за промахи, призывал к сплочению и уповал на светлое будущее на посту мэра.

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