Мэр Орла Юрий Парахин подвел итоги работы за 2024 год

25 апреля на заседании городского совета мэр Орла Юрий Парахин выступил с отчетом о своей работе. В нем он хвастался своими заслугами, обещал преобразить город, объяснялся за промахи, призывал к сплочению и уповал на светлое будущее на посту мэра.