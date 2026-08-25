Рядовой Баранов: максимально непривычно жить в блиндаже

Студент 4-го курса Института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета МИРЭА, рядовой Дмитрий Баранов взял академ и заключил контракт с Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
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