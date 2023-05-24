Росатом представил самый большой в России 3D-принтер, работающий по технологии DMD. DMD (Digital Micromirror Device) – это технология проектирования изображения на основе микрозеркал, которые поворачиваются для отражения или пропускания света.
Росатом представил самый большой в России 3D-принтер, работающий по технологии DMD. DMD (Digital Micromirror Device) – это технология проектирования изображения на основе микрозеркал, которые поворачиваются для отражения или пропускания света.
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