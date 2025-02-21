В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В школах Челябинска впервые за нынешнюю зиму отменили занятия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой смены.