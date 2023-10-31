«Рейнджерс» одержали 5 побед подряд, выиграв все матчи в турне по Западу. Клуб идет на 2-м месте на Востоке

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Виннипег» (3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 14 очков в 9 играх и лидирует в Столичном дивизионе.