Когда стричь волосы в мае 2025 года согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваПланировать стрижку, ориентируясь на лунный календарь, — отличный способ не только обновить образ, но и укрепить волосы, ускорить их рост или, наоборот, замедлить его.