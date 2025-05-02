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Когда стричь волосы в мае 2025 года согласно лунному календарю

Когда стричь волосы в мае 2025 года согласно лунному календарю

Когда стричь волосы в мае 2025 года согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваПланировать стрижку, ориентируясь на лунный календарь, — отличный способ не только обновить образ, но и укрепить волосы, ускорить их рост или, наоборот, замедлить его.

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