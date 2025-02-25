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Эмоции на максимум: признаки того, что вы – высокочувствительная личность

Эмоции на максимум: признаки того, что вы – высокочувствительная личность

Вам говорят, что вы слишком эмоциональны и принимаете все близко к сердцу? Закипаете, когда видите несправедливость, и предпочитаете одиночество вместо дружеских посиделок? Это не означает, что с вами что-то не так.

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