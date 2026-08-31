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В Узбекистане китайские J-10C заступили на боевое дежурство вместо российских

В Узбекистане китайские J-10C заступили на боевое дежурство вместо российских

Минобороны Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале, что китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны в составе национальных ВВС.

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