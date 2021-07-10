Еда советских времен: почему я считаю, что ругать ее никто не имеет права

☭КОМПАСБизнес и финансыЕда советских времен: почему я считаю, что ругать ее никто не имеет праваОлег Сидоров В очередной раз мне попалась на глаза публикация об «ужасной советской еде» и «кош-ш-ш-марных» продуктах.Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛТак пишут те кто во времена СССР и в проекте не был еще и не кушал пищу... Качество всех продовольственных товаров было на высшем уровне... Зато сейчас помойку едят ни здоровья у людей нет ни какого вкуса.... Одни травят, вторые лечат, третьи на диеты сажают и на фитнес отправляют, а в результате все при деле...JolieВы говорите сейчас про Олега Сидорова, употребляя "ТАК ГОВОРЯТ"??? Т.е. про автора статьи или Вы говорите о тех, о ком он написал эти слова, цитирую: - В очередной раз мне попалась на глаза публикация об «ужасной советской еде» и «кош-ш-ш-марных» продуктах.(с)??Александр СимаковКачество товаров было разным - для этого существовало разделение на сорта. Да и времена СССР тоже были неоднородными, их можно разделить на определённые отрезки. И СССР 60-х годов не идет ни в какое сравнение с СССР 80-х. И тот не жил в СССР, кто не ел сметану с крахмалом, третьесортную колбасу из обрезков мяса (которая называлась ветчина рубленая и другой попросту не было) и прочие продукты второй половины 80-х.ЕБЕлена Бресловавот как же грязью не плюнуть в СССР? И не причисляйте времена подонка горби к советским, эта тварь работала на развал страны, но 80-е, когда страна жила по инерции, вполне себе были. Ужас начался в 89-90ггАлександр СимаковМадам, а Вы сами не плюнули ли в СССР, когда написали, что ужас начался в 89-90-х? По сути Вы повторили то, что написал я - СССР был разным в отдельные промежутки времени. Ну а еда в СССР была вкуснее по одной причине. Всё было дефицитом и добытая с трудом палка колбасы или банка шпрот казались настоящим чудом, а потому особенно вкусным и запоминающимся! Сейчас, когда всего в избытке, еда потеряла сакральный смысл, нет того ощущения восторга от добытого в очереди или из-под прилавка продукта. Во времена СССР на фоне котлет по 7 копеек и супчика из супового набора - копченая колбаска и салатик "оливье" это да, это праздник, а нынче на завтрак "опять эта икра".ЕБЕлена БресловаВы сударь с мозгами дружите? или палка колбасы мозг заменяет?!NNataона ему не только мозг, но и все остальное , видимо, заменяет.Александр СимаковМадам, я бы на Вас мог обидеться, если бы не этот Ваш комментарий:NNataНельзя не учитывать и того, что Россия страна с долгой и холодной зимой и питаться пюре-супчиками верный путь - в последний путь.Сергей ЛобченкоРаньше продукты были натуральные, сейчас из дерьма и 100% с химией.НДНина Диановада, и черный хлеб был качественным, а теперь сплошная химия, да и она не по карману семье со средним достатком! 30 -35 рублей за 250 г.Комментировать
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