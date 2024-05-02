ВСУ пришлось задействовать резервы из-за проблем под Авдеевкой

Украинские военные, находящиеся в тяжелой ситуации в районе населенного пункта Очеретино, который находится к северу от Авдеевки и Донецка, предприняли усилия по стабилизации обстановки, привлекая к этому дополнительные войска и резервы.
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