Ушаков: Путин и Трамп продолжат поддерживать личные контакты

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат поддерживать личные контакты.
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