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Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

Олимпийские игры в Париже обещают стать самыми скандальными в истории. И дело не только в том, что русских нагло вычеркнули из гонки за медалями.

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Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
5 лет назад я высказался, что олимпийское движение, наравне с прочими международными организациями, начиная от МАГАТЭ и заканчивая ООН, изжили себя и превратились хз во что...  Ждём упразднения этого всего. Оно - рядом
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16 час.
Виктор Шилин
Европейские ценности воочию. Пусть вас постигнет участь Содома и Гоморры.
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11 час.
Нина
И это сигнал нам, России, чтобы не допустить такое со стороны мигрантов. У мигрантов никогда не появится чувство своей родины в чужой им стране, как и  Франция не стала родиной для млн мигрантов. Поэтому преступления понаехавших в Париже стали визитной карточкой нынешних ОИ. Может и наша Дума быстрее начнет принимать разумные решения в отношении &quot;незаменимых специалистов&quot;. Не нужно ждать, &quot;когда гром грянет&quot;.
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9 час.

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