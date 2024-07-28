Русские победили дважды: Позорные казусы Олимпиады в Париже

5 лет назад я высказался, что олимпийское движение, наравне с прочими международными организациями, начиная от МАГАТЭ и заканчивая ООН, изжили себя и превратились хз во что... Ждём упразднения этого всего. Оно - рядом

Нина

И это сигнал нам, России, чтобы не допустить такое со стороны мигрантов. У мигрантов никогда не появится чувство своей родины в чужой им стране, как и Франция не стала родиной для млн мигрантов. Поэтому преступления понаехавших в Париже стали визитной карточкой нынешних ОИ. Может и наша Дума быстрее начнет принимать разумные решения в отношении "незаменимых специалистов". Не нужно ждать, "когда гром грянет".