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Нижегородская правда

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Бородин призвал изымать на нужды СВО имущество иноагентов, дискредитирующих ВС

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в беседе с RT, что иностранные агенты, которые распространяют ложную информацию и дискредитируют армию, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

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