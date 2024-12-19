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Разлив мазута угрожает роддому дельфинов, рассказал эколог

Разлив мазута угрожает роддому дельфинов, рассказал эколог

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попадание нефтепродуктов в море после крушения танкеров создало угрозу для Таманского залива - "роддома" для черноморских афалин, а также Керченского пролива - главного коридора для миграции морских животных из Чёрного моря в Азовское, заявил РИА Новости научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

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