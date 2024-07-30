Славянская связь: в Словакии в сентябре проголосуют за группу дружбы с РФ

В парламенте Словакии осенью проголосуют за создание группы дружбы с РФ. При этом Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, будет выступать против появления других групп дружбы, пока не будет сформирована структура по развитию отношений с Россией.
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