Российские учителя познакомили 175 тысяч иностранных школьников с историей Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы российские педагоги – участники проекта «Российский учитель за рубежом» Минпросвещения России, преподаватели Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь и Ассоциации русских школ за рубежом рассказали 175 тыс.
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