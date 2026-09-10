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Макдэвид оценил взлет зарплат в НХЛ: «Мы давно к этому шли»

Макдэвид оценил взлет зарплат в НХЛ: «Мы давно к этому шли»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал ряд громких сделок в межсезонье.Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал ряд громких сделок в межсезонье.

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