Макдэвид оценил взлет зарплат в НХЛ: «Мы давно к этому шли»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал ряд громких сделок в межсезонье.Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал ряд громких сделок в межсезонье.
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- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Ахфтор!!! К чему это??