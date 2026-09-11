Лукашенко: Минск готов как к малой, так и к большой сделке с США

Белоруссия готова и к малой, и к большой сделке с Соединенными Штатами Америки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Лукашенко совсем сбрендил?!!😱 ОН КОГО СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ В БЕЛОРУССИЮ?!! И ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО ОТ НЕЕ ОСТАНЕТСЯ?!! Где сейчас живет коренное население Северной Америки? По анклавам? Ну вот... В болота загонят народ, и все....