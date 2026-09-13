Дмитрий Свищёв прокомментировал штрафы Алины Загитовой на 200 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была оштрафована на 200 тысяч рублей за 124 нарушения ПДД, включая превышение скорости.
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