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В России хотят создать рекламный щит от кибернападений

В России хотят создать рекламный щит от кибернападений

Один из значимых законопроектов, который будет рассматриваться в Госдуме в ходе осенней сессии — «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» (по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций).

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