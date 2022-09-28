В России хотят создать рекламный щит от кибернападений

Один из значимых законопроектов, который будет рассматриваться в Госдуме в ходе осенней сессии — «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» (по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций).
Один из значимых законопроектов, который будет рассматриваться в Госдуме в ходе осенней сессии — «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» (по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций).
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