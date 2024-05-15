Небо без швов: будущее российских беспилотников обсудили на ВДНХ

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Руководитель проектов по беспилотной авиации в АО «ЭРА-ГЛОНАСС» Сергей Кукарев рассказал о ходе работы над концепцией «бесшовного цифрового неба», разрабатываемой по поручению правительства.
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