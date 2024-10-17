Возвращённые регионы

Хочу стремительным домкратом ворваться в дискуссию о том, как же лучше называть наши новые-старые регионы - ну а что, имена и названия одна из моих любимейших тем, а блогосфера ведь отслеживаеся, так что.
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