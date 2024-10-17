Возвращённые регионы

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хочу   стремительным  домкратом  ворваться  в    дискуссию  о том,  как   же  лучше   называть    наши  новые-старые  регионы -  ну  а  что,  имена и  названия    одна  из  моих  любимейших  тем,  а  блогосфера  ведь  отслеживаеся,  так  что.

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