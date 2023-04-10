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Пожалуй самый известный танк для жителей Воронежа - установленный на постаменте на проспекте Патриотов

Пожалуй самый известный танк для жителей Воронежа - установленный на постаменте на проспекте Патриотов

﻿﻿Приветствую вас, друзья. Мы довольно много путешествуем по Воронежской области и с каждой новой поездкой всегда узнаешь что-то новое.

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