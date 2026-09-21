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Царьград

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Последняя "щель" захлопнулась. Котёл на севере Харьковской области замкнут

Последняя "щель" захлопнулась. Котёл на севере Харьковской области замкнут

Пока Зеленский обещает "разгромить" Россию через 40 дней, наши бойцы уверенно продвигаются вперёд. Так, накануне был окончательно замкнут котёл на севере Харьковской области.

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