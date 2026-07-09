Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обязанности детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней.
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Комментарии
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Виктор Шилин
А что вообще дети трудовых мигрантов делают в России? Мигранты оплачивают им учёбу, медицину? Нет детки организуют банды и до 18 лет на законных основаниях будут кошмарить население. А потом - патент
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4 н.
Александр Александров
А сейчас сколько в России детей мигрантов живёт на Российском бюджете? 100?
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4 н.
Татьянка Яцук
Блин, я не понимаю- а до 18-летия эти дети мигрантов нам зачем- тратить на них социалку- кормить, лечить, учить- бюджет разве предусматривает содержание их бесчисленных детей??? Они трудовые(!) мигранты- причём здесь их дети, и почему их разрешают ввозить в страну??? Получается, что чтобы платить пособия на всех этих детей, наше правительство вынуждено урезать ту же социалку для своих граждан- коренных жителей страны? Дума прям дисквалифицирована своими же глупейшими решениями!!!
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4 н.
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