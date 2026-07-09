Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России

А что вообще дети трудовых мигрантов делают в России? Мигранты оплачивают им учёбу, медицину? Нет детки организуют банды и до 18 лет на законных основаниях будут кошмарить население. А потом - патент

Татьянка Яцук

Блин, я не понимаю- а до 18-летия эти дети мигрантов нам зачем- тратить на них социалку- кормить, лечить, учить- бюджет разве предусматривает содержание их бесчисленных детей??? Они трудовые(!) мигранты- причём здесь их дети, и почему их разрешают ввозить в страну??? Получается, что чтобы платить пособия на всех этих детей, наше правительство вынуждено урезать ту же социалку для своих граждан- коренных жителей страны? Дума прям дисквалифицирована своими же глупейшими решениями!!!