Певец Киркоров рассказал, что хейтеры создают фейки о его фигуре с помощью ИИ

Певец Филипп Киркоров пожаловался телеведущему Георгию Иващенко в шоу Propusk.tv, что хейтеры создают фейки о его фигуре.
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