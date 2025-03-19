Офицер Богдан: под Селидово в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме

Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Богдан" рассказал РИА Новости, что под Селидово в ДНР российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в российской форме.
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