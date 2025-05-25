В провинции Пакистана предложили ввести обязательное изучение родного языка

Поправку об обязательном изучении родного языка в начальной школе в каждой местности вынесли на обсуждение в парламент пакистанской провинции Пенджаб местные депутаты, 26 мая сообщило агентство Daily Times.
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