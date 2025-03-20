ВЦИОМ: около четверти россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер

Около четверти жителей РФ, принявших участие в опросе, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, заявили, что в течение последних двух лет пробовали сменить мобильного оператора с сохранением своего номера.
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