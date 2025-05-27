Марочко: ВС РФ заняли новые позиции у села Петровское в ЛНР

Подразделения ВС РФ заняли новые позиции у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, продвинувшись до 800 метров в глубину обороны ВСУ на участке линии боевого соприкосновения шириной более 2-х километров.
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