На Камчатке ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа на единственной птицефабрике

В Камчатском крае введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в регионе птицефабрике «Пионерское», сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.
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