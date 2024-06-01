Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Мне остается с Вами во всем согласиться, а еще присовокупить следующее: если защита приволокла пакеты с наградами в с...Как понимать арес...
  • Александр Лагуткин
    Хоть не за всем, но углядел. Углядел на дворец в 1500 м2, на десятки квартир в центре Москвы ( до ста млн каждая), на...Как понимать арес...
  • Александр Лагуткин
    Кому нужна это воровская сволочь в окопах. Он уже предал Россию и наших бойцов, когда не давал снаряды Пригожину при ...Как понимать арес...

Южный фронт: «Освобождение идёт по нарастающей»

Южный фронт: «Освобождение идёт по нарастающей»

Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил «РИА Новости» председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх