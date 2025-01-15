Глава Мытищ отдала квартиру для многодетных семье таджиков. Как она это объяснила?

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Закон и Порядок

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Александр Рожков
Военкор Подоляка извинился за пост о полученной семьей мигрантов квартире                                                                                                           https://aif.ru/society/voenkor-podolyaka-izvinilsya-za-post-o-poluchennoy-semey-migrantov-kvartire
Военкор Подоляка извинился за пост о полученной семьей мигрантов квартире
AiF
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