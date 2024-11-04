Политолог Миршаймер: Запад признает, что Россия побеждает на Украине

Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала UnHerd рассказал, что Россия побеждает на украинском фронте, и западные страны это осознают.
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