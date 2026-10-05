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7 фактов о новом сериале про Гарри Поттера, которые стоит знать до премьеры

Один из актеров старых фильмов о Гарри Поттере вернется к своей роли спустя больше 20 лет. При этом HBO полностью пересобрала главную троицу, изменила образы знакомых героев и собирается показать многое из того, что когда-то вырезали из кино.

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