7 фактов о новом сериале про Гарри Поттера, которые стоит знать до премьеры

Один из актеров старых фильмов о Гарри Поттере вернется к своей роли спустя больше 20 лет. При этом HBO полностью пересобрала главную троицу, изменила образы знакомых героев и собирается показать многое из того, что когда-то вырезали из кино.
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