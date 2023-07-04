Минобороны РФ заявило о пресечении атаки пяти беспилотников на Москву

Российские военнослужащие смогли пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным на территории Московской области и Новой Москвы.
Российские военнослужащие смогли пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным на территории Московской области и Новой Москвы.
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