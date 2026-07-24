Глава музея-заповедника художника Поленова прокомментировала встречу калужского и тульского губернаторов

На фоне визита калужского губернатора Владислава Шапши в Тульскую область и встречи его с тульским губернатором Дмитрием Миляевым наши коллеги из «Тульских новостей» побеседовали с директором Музея-заповедника художника Василия Дмитриевича Поленова Натальей Поленовой.