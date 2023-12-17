В РАНХиГС рассказали, что поставки яиц из Турции не навредят

Но поможет ли это снизить цены, пока непонятно. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшее время должны начаться поставки яиц из Азербайджана и Турции, чтобы насытить рынок и увеличить предложение.
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